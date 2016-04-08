У Великобританії кілька депутатів зажадали відставки Кемерона через офшорний скандал

Про це в четвер, 7 квітня, повідомляє The Mirror.

Лейборист, член спеціального комітету казначейства в парламенті Джон Манн назвав главу уряду лицеміром.

«У Кемерона було шість років, щоб сказати правду парламенту і народу. Він цього не зробив», — написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

Лідер партії Ліберальні демократи Тім Фаррон заявив, що громадяни Великобританії «мають право знати більше, ніж напівправду». «Прем'єр-міністр протягом декількох днів заперечував свою участь в офшорах однак його вдалося вивести на чисту воду», — зазначив депутат.

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Лейборист, член комітету казначейства Палати громад Уес Стритинг, вважає, що довіру до Кемерона повністю підірвано. Заступник голови Лейбористської партії Том Уотсон закликав главу уряду повернути міністерству фінансів Сполученого Королівства всі ті кошти, які він отримав завдяки офшорам, пише Lenta.ru.

7 квітня Кемерон зізнався, що у нього були акції офшорної компанії батька Blairmore Holdings до того, як він став главою уряду Сполученого Королівства. Також він повідомив, що до вступу на посаду у 2010 році він продав акції на суму понад 30 тисяч фунтів стерлінгів.