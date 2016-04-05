Кемерон: У мене немає жодних акцій і жодних офшорних фондів

"У мене немає жодних акцій, жодних офшорних фондів, жодних офшорних коштів і тому подібного", – сказав він.

За словами Кемерона, він живе на зарплату, яку отримує в якості прем'єр-міністра. Крім того, додав він, у нього є будинок і деякі заощадження, з яких він отримує відсотки, передає Російська служба ВВС.

Раніше прес-секретар прем'єра на запитання, чи володіють члени його сім'ї часткою в офшорній компанії, імовірно заснованої покійним батьком Кемерона, відповіла, що це його особиста справа.

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Парламентська опозиція раніше закликала провести незалежне розслідування у зв'язку із згадкою родича прем'єра в "панамських документах". Крім того, Служба по податках і митних питань Великобританії вже заявила, що ретельно вивчить ці документи.

Мова йде про документи панамської офшорної компанії Mossack Fonseca,опубліковані 3 квітня. У них говорилося, що батько прем'єра Іен Кемерон очолював створений у 1980-х роках офшорний фонд, через який нібито ухилялися від оподаткування заможні британці.

Крім згадки Кемерона-старшого, документи містять інформацію про сумнівні угоди ще кількох колишніх і нинішніх британських парламентаріїв, а також спонсорів Консервативної партії, яку представляє Кемерон.

Серед іншого, в документах містяться дані про офшорні компанії, пов'язані з сім'ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Башара Асада в Сирії, Петра Порошенка в Україні і Володимира Путіна в Росії.