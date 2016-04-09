КНДР повідомила про успішне випробування двигуна нової ракети
03:49, 09 квітня 2016Світ
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Північна Корея заявила про успішне наземне випробування двигуна нового типу міжконтинентальної балістичної ракети.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Завдяки цьому двигуну ракета з ядерним зарядом буде здатна долетіти до території США.
Незважаючи на режим санкцій, який діє у відношенні країни, Пхеньян не збавляє темпів показових військових випробувань і навчань.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Північна Корея здійснює "підозрілу активність" на своєму головному ядерному комплексі в Йонбені, що може свідчити про відновлення виробництва плутонію для ядерних бомб
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