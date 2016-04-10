Близько 300 мігрантів постраждали при спробі прориву на кордоні Греції та Македонії
За даними благодійного фонду "Лікарі без кордонів", близько трьохсот мігрантів постраждали на кордоні Греції та Македонії, коли македонська поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати проти людей, що спробували прорватися через кордон.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами представника "Лікарів без кордонів" Джонаса Хагенсена, була надана допомога 200 мігрантам, постраждалим від газу. Ще 30 людей були поранені пластиковими кулями, 10 заявили про побиття, 30 перебували в стані шоку, ще семеро були направлені в лікарні з серйозними травмами.
Хагенсен розповів Бі-бі-сі, що більшість постраждалих від сльозогінного газу - чоловіки, але є також жінки і діти молодше п'яти років.
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Представник координаційних міграційних служб Греції Георгос Кіріціс назвав дії поліції Македонії "небезпечними і сумними". Він додав, що в таких заходах не було ніякої необхідності.
Македонська поліція наполягає, що застосовувала тільки сльозогінний газ, і повідомляє, що в результаті зіткнення отримали поранення троє поліцейських.
The moment tear gas was fired at migrants trying to break through from Greece into Macedonia https://t.co/YMXlwsV7z2https://t.co/dtcA1eh5eb— Sky News (@SkyNews) April 10, 2016
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Раніше УНІАН повідомляв, що македонська поліція змушена була застосувати сльозогінний газ проти сотень мігрантів на кордоні з Грецією.