Близько 300 мігрантів постраждали при спробі прориву на кордоні Греції та Македонії

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами представника "Лікарів без кордонів" Джонаса Хагенсена, була надана допомога 200 мігрантам, постраждалим від газу. Ще 30 людей були поранені пластиковими кулями, 10 заявили про побиття, 30 перебували в стані шоку, ще семеро були направлені в лікарні з серйозними травмами.

Хагенсен розповів Бі-бі-сі, що більшість постраждалих від сльозогінного газу - чоловіки, але є також жінки і діти молодше п'яти років.

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Представник координаційних міграційних служб Греції Георгос Кіріціс назвав дії поліції Македонії "небезпечними і сумними". Він додав, що в таких заходах не було ніякої необхідності.

Македонська поліція наполягає, що застосовувала тільки сльозогінний газ, і повідомляє, що в результаті зіткнення отримали поранення троє поліцейських.

The moment tear gas was fired at migrants trying to break through from Greece into Macedonia https://t.co/YMXlwsV7z2https://t.co/dtcA1eh5eb — Sky News (@SkyNews) April 10, 2016

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Раніше УНІАН повідомляв, що македонська поліція змушена була застосувати сльозогінний газ проти сотень мігрантів на кордоні з Грецією.