Брюссельські терористи були організаторами паризьких терактів - ЗМІ

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на видання "Ісламської держави" Dabiq, передає "ЄвроПравда". Так, у своєму випуску англомовне джихадистське видання з посиланням на слова Халіда Аль-Бакрауї пише, що "вони разом з братом Ібрагімом почали приготування всього необхідного для нападів у Парижі та Брюсселі".

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Брати сиділи в тюрьмі за злочини, де "планували майбутні напади", також видання джихадистів пише про те, що брати Аль-Бакрауї "закуповували зброю та вибухівку для терактів (в Парижі та Брюсселі)".

Окрім того, в публікації журналу Dabiq, йдеться про те, що третій терорист, який був спільником братів в брюссельських терактах, Наджим Лашрауї, був відповідальним за технічну сторону терактів, саме він готував вибухові пристрої для терактів в Парижі та Брюсселі.

Раніше бельгійська прокуратура офіційно визнала, що терористи, які здійснили теракти в Брюсселі 22 березня, насправді планували нові теракти у Франції.