США перекинуть в Туреччину палубні літаки для ведення радіоелектронної боротьби і розвідки

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Пентагону.

Розгортання літаків ВПС США триватиме до кінця вересня, заявили представники командування ЗС США у Європі.

Очікується, що EA-6B Prowler будуть надавати підтримку силам міжнародної коаліції в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії та Іраку, перехоплюючи повідомлення терористичного угрупування.

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"ЕА-6В Prowler будуть продовжувати робити те, що вони роблять протягом останніх 45 років: підтримувати бійців в повітрі і на землі, передаючи їм електронні повідомлення, що дозволить забезпечити вирішальну перемогу", - йдеться в повідомленні європейського командування збройних сил США.