У Японії сталися два потужні землетруси (фото)
21:47, 15 квітня 2016Світ
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У Японії сталися два нові потужні землетруси. Через це на якийсь час оголошували попередження про цунамі на південно-західному узбережжі.
REUTERS
Новий землетрус із епіцентром у місцевості біля міста Кумамото на півдні Японії, на острові Кюсю, що стався за місцевим часом уранці в суботу, яка там уже настала, мав магнітуду 7,1. Невдовзі там же стався ще один струс із магнітудою 7,4. Про це повідомляє Радіо Свобода.
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Наразі повідомляють про зриви в постачанні електроенергії, але про потерпілих інформації немає.
REUTERS
Попередній сильний землетрус на півдні Японії вранці в четвер магнітудою 6,0 призвів до загибелі не менш як дев’яти людей і поранення понад тисячі в Кумамото і сусідніх місцевостях острова Кюсю.
REUTERS
REUTERS
REUTERS
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