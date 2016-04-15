У Японії сталися два потужні землетруси (фото)

Новий землетрус із епіцентром у місцевості біля міста Кумамото на півдні Японії, на острові Кюсю, що стався за місцевим часом уранці в суботу, яка там уже настала, мав магнітуду 7,1. Невдовзі там же стався ще один струс із магнітудою 7,4. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Наразі повідомляють про зриви в постачанні електроенергії, але про потерпілих інформації немає.

Попередній сильний землетрус на півдні Японії вранці в четвер магнітудою 6,0 призвів до загибелі не менш як дев’яти людей і поранення понад тисячі в Кумамото і сусідніх місцевостях острова Кюсю.