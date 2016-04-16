Керрі висловив протест Лаврову у зв'язку з польотами російських Су-24 над есмінцем ВМС США
Держсекретар США Джон Керрі висловив рішучий протест міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову у зв'язку з інцидентом в Балтійському морі.
Про це повідомляє офіційний сайт Держдепартаменту США, передає 112 Україна.
Протест викликаний діями російських військових літаків, які пролетіли в небезпечній близькості до американського есмінця.
"Держсекретар висловив рішучий протест у зв'язку з небезпечними маневрами, які здійснили російські військові літаки над кораблем ВМФ США "Дональд Кук" (USS Donald Cook) в Балтійському морі", – заявив за підсумками телефонних переговорів Керрі і Лаврова спікер Держдепартаменту Джон Кірбі.
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Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку на американський есмінець".
За його словами, мова йде про "один з найбільш агресивних актів за останній час".
Нагадаємо, згідно з американськими військовими, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетів у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі.
Як зазначається, вони не були озброєні.
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Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський гелікоптер Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.
USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, головною зброєю якого є керовані ракети. На борту корабля перебував польський вертоліт.
Як повідомляється, есмінець прямував до польського порту Гданськ.