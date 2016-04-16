Керрі висловив протест Лаврову у зв'язку з польотами російських Су-24 над есмінцем ВМС США

Про це повідомляє офіційний сайт Держдепартаменту США, передає 112 Україна.

Протест викликаний діями російських військових літаків, які пролетіли в небезпечній близькості до американського есмінця.

"Держсекретар висловив рішучий протест у зв'язку з небезпечними маневрами, які здійснили російські військові літаки над кораблем ВМФ США "Дональд Кук" (USS Donald Cook) в Балтійському морі", – заявив за підсумками телефонних переговорів Керрі і Лаврова спікер Держдепартаменту Джон Кірбі.

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Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку на американський есмінець".

За його словами, мова йде про "один з найбільш агресивних актів за останній час".

Нагадаємо, згідно з американськими військовими, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетів у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі.

Як зазначається, вони не були озброєні.

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Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський гелікоптер Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, головною зброєю якого є керовані ракети. На борту корабля перебував польський вертоліт.

Як повідомляється, есмінець прямував до польського порту Гданськ.