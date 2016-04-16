Папа Римський, патріарх Константинопольський та архієпископ Афінський закликають до солідарності з біженцями

Підписання документа відбулося в ході зустрічі трьох релігійних лідерів на грецькому острові Лесбос в Егейському морі сьогодні, передає Deutsche Welle.

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У документі наголошується, що Європа перебуває на порозі однієї з найбільших гуманітарних криз з часів закінчення Другої світової війни. Світ не може ігнорувати ситуацію, за якої порушуються права людей, які масово піддаються переслідуванням через релігійні переконання або приналежність до етнічних меншин, йдеться в декларації.

Духовні пастирі закликають "всіх політичних лідерів всіма способами сприяти тому, щоб кожна людина окремо і всі групи, включаючи християн, залишалися у себе на батьківщині і могли жити в мирі та безпеці", передає агентство dpa.

Підписанти виступають за перекриття небезпечних маршрутів міграції - таких, як з Туреччини до Греції Егейським морем, - і зазначають у цьому зв'язку необхідність запровадження програм з переселення біженців та боротьби з їх нелегальними перевізниками.

Разом з Папою Римським до столиці Італії на літаку вирушили 12 сирійських біженців.

Як повідомлялося, після укладення угоди між Євросоюзом і Туреччиною про обмеження руху нелегальних мігрантів на грецькому острові Лесбос знаходяться тисячі мігрантів. Незабаром більшість з них депортують до Туреччини.