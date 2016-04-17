Іран показав придбані в Росії С-300 - ЗМІ

На фотографіях агентства новин ІРНА видно ракети і радарні установки, які були показані в рамках параду на честь дня армії Ірану, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Іран наполягає на тому, що ця система йому потрібна лише для самооборони.

США та Ізраїль неодноразово піддавали критиці продаж С-300 Тегерану і намагалися відрадити Москву від угоди.

Контракт на 800 мільйонів доларів був підписаний у 2007 році, проте був заморожений Росією через накладені на Іран міжнародних санкцій. Після скасування санкцій контракт набув чинності.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран має намір захищати мусульманські країни від, як він сказав, "тероризму та Ізраїлю", але при цьому додав, що з сусіднім Іраном країнам нічого не загрожує.

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Виступаючи на параді, він позитивно оцінив роль, яку відіграє Іран, допомагаючи урядам Іраку і Сирії боротися з угрупуванням, що називає себе "Ісламська держава", яка заборонена в багатьох країнах світу.

Зенітно-ракетний комплекс С-300, проданий Ірану, здатний збивати різні повітряні цілі, включаючи бойові літаки та інші ракети.