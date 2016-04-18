Число загиблих в результаті землетрусу в Еквадорі зросло

Понад 1500 людей отримали різні травми, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У рятувальних роботах, що продовжуються, задіяно близько 10 тисяч військовослужбовців і 3,5 тисячі поліцейських.

Влада країни попереджає, що кількість потерпілих, особливо у найближчих до епіцентру північно-східних прибережних регіонах, буде, ймовірно, рости.

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Як повідомлялося, землетрус магнітудою 7,8 бала стався в ніч на неділю на північно-західному Тихоокеанському узбережжі Еквадору. Раніше було відомо про 77 загиблих і більше 100 постраждали.