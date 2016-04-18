Аналітики повідомили про скорочення на третину прибутків ІД

Аналітики назвали це загрозою для довгострокового панування ісламістів на підконтрольних їм територіях.

У доповіді, опублікованій 18 квітня,аналітики кажуть, що прибутки екстремістського угруповання знизились до 56 мільйонів доларів в березні з 80 мільйонів доларів на місяць в середині 2015 року, передає Радіо Свобода.

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Повідомляється, що видобуток нафти в контрольованих ісламістами районах впав до 21 тисячі барелів з 33 тисяч барелів відтоді, як виробничі потужності зазнали руйнувань через авіаудари.

Водночас бойовики угруповання «Ісламська держава» втратили 22% територій і наразі контролюють життя понад 6 мільйонів людей, замість 9-ти, що означає зменшення «податкової» бази.

Через втрати бойовики вдалися до стягувань з населення за, скажімо, встановлення супутникових антен чи вихід з контрольованого ними міста.