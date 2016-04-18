Аналітики повідомили про скорочення на третину прибутків ІД

10:42, 18 квітня 2016
Світ
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Базована у США аналітична фірма IHS заявила про скорочення приблизно на третину за останні 15 місяців доходів угруповання «Ісламська держава». 

REUTERS

Аналітики назвали це загрозою для довгострокового панування ісламістів на підконтрольних їм територіях.

У доповіді, опублікованій 18 квітня,аналітики кажуть, що прибутки екстремістського угруповання знизились до 56 мільйонів доларів в березні з 80 мільйонів доларів на місяць в середині 2015 року, передає Радіо Свобода.

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Повідомляється, що видобуток нафти в контрольованих ісламістами районах впав до 21 тисячі барелів з 33 тисяч барелів відтоді, як виробничі потужності зазнали руйнувань через авіаудари.

Водночас бойовики угруповання «Ісламська держава» втратили 22% територій і наразі контролюють життя понад 6 мільйонів людей, замість 9-ти, що означає зменшення «податкової» бази.

Через втрати бойовики вдалися до стягувань з населення за, скажімо, встановлення супутникових антен чи вихід з контрольованого ними міста.

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