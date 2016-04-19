Міністр оборони Польщі: Росія планомірно готується до агресії проти НАТО

Як повідомляє Reuters, Польща побоюється, що Росія прагне розширити вплив за межі своїх кордонів після того, як Москва анексувала півострів Крим в України в 2014 році й продовжує підтримувати збройних сепаратистів на Донбасі.

"На даний момент вся поведінка Росії свідчить про планомірну підготовки до агресивних дій", - заявив Мачеревич в інтерв'ю Rzeczpospolita, опублікованому у вівторок.

"Настав час говорити про це відкрито", - додав глава Міноборони Польщі.

Зазначимо, що вже в липні 2016 року у Варшаві відбудеться саміт глав держав-членів НАТО, де Польща має намір наполягати на збільшенні військової присутності на східному фланзі альянсу.

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Як повідомляв УНІАН, винищувачі НАТО двічі за минулий тиждень піднімалися для перехоплення російських літаків. Російські літаки перебували в міжнародній зоні над Балтійським морем і летіли з материкової частини Росії в Калінінградську область.

Крім того, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетілм у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі. Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.

Зазначимо також, що 20 квітня запланований перший майже за два роки Рада НАТО-Росія. Сторони не зустрічалися на офіційному рівні з червня 2014 року, після того як Росія анексувала Крим в України.

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