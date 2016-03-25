Після терактів Бельгія відновить авіаудари по позиціях "Ісламської держави"

З такою заявою виступив прем'єр-міністр країни Шарль Мішель, повідомляє Lenta.ru з посиланням на DH.be. "В рамках угоди з Нідерландами ми відновимо місії наших F-16, ми проведемо дискусії в парламенті і уряді, щоб вирішити, чи можливо розширити мандат на використання F-16", - заявив Шарль Мішель на спільній прес-конференції з держсекретарем США Джоном Керрі.

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На початку березня Вашингтон направив Брюсселю офіційний запит про можливість розширення участі Бельгії в операції проти "Ісламської держави". Американці попросили збільшити кількість літаків бельгійських ВПС, якщо країна все-таки вирішить відновити удари по позиціях терористів з 1 липня.

Бельгія вступила в коаліцію на чолі з США для боротьби ісламістами 26 вересня 2014 року і виділила 6 винищувачів F-16. Бельгійські ВПС завдавали ударів по території Іраку з авіабази Ас-Салті, розташованій в Йорданії. У липні 2015 року літаки були відкликані із зони бойових дій, оскільки бельгійський уряд не міг далі фінансувати операцію. На даний момент у кампанії проти "Ісламської держави" задіяні 35 бельгійських військових радників та 120 військовослужбовців допоміжних підрозділів.