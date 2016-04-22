В ЄС затвердили створення єдиної прикордонної служби
03:01, 22 квітня 2016Світ
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Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про створення європейського агентства прикордонної і берегової охорони.
REUTERS
Про це повідомив єврокомісар з питань міграції та громадянства Дімітріс Аврамопулос на прес-конференції в Брюсселі за підсумками засідання голів МВС 28 країн Європейського Союзу, передає РБК-Україна.
"Тепер це рішення має схвалити Європейський парламент", - зазначив єврокомісар.
Аврамопулос підкреслив, що необхідно зробити все можливе, щоб завершити процедуру створення нового прикордонного відомства Євросоюзу до літа поточного року.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в Європейському Союзі в четвер, 21 квітня, стали відомі плани розподілу сирійських біженців, яких ЄС буде приймати в рамках угоди з Туреччиною.
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