В ЄС затвердили створення єдиної прикордонної служби

Про це повідомив єврокомісар з питань міграції та громадянства Дімітріс Аврамопулос на прес-конференції в Брюсселі за підсумками засідання голів МВС 28 країн Європейського Союзу, передає РБК-Україна.

"Тепер це рішення має схвалити Європейський парламент", - зазначив єврокомісар.

Аврамопулос підкреслив, що необхідно зробити все можливе, щоб завершити процедуру створення нового прикордонного відомства Євросоюзу до літа поточного року.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Європейському Союзі в четвер, 21 квітня, стали відомі плани розподілу сирійських біженців, яких ЄС буде приймати в рамках угоди з Туреччиною.