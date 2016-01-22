У Дуди заявили, що Москві не варто дивуватися посиленням оборони ЄС після її дій у Криму і на Донбасі

На цьому наголосив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський у статті, опублікованій у виданні Nasz Dziennik, передає Польське радіо.

Глава МЗС підкреслив, що «Польща не змінить своєї позиції щодо конфлікту на Донбасі, так само, які і не змінить своєї думки про те, що сталося у Криму».

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«Наша підтримка санкцій проти Росії, які впровадив Захід після незаконної анексії Криму та агресії на Донбасі, не спрямовані проти Росії», - сказав Ващиковський, додавши, що РФ має вжити заходів, аби в Україні встановився мир.

При цьому він зазначив, що Польща прагне вирішити протиріччя у відносинах з Росією, нагадавши, що сьогодні у Москві відбудуться двосторонні політичні консультації заступників міністрів закордонних справ Польщі та Росії. Це буде перша зустріч на такому рівні після минулорічних виборів у Польщі.

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Ващиковський також відзначив, що «Москва не повинна дивуватися тому, що Польща та держави Центральної Європи зміцнюють свою обороноздатність, адже це реакція на агресивні дії Росії, які спостерігаємо від 2008 року і які посилилися в 2014 році. Це теж закономірна відповідь на ситуацію, в якій Росія вдає, що не чує наші заклики про припинення протистояння».