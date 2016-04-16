Голова МЗС Польщі: Росія небезпечніша, ніж "Ісламська держава"

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Росія становить загрозу самому існуванню європейських країн і небезпечніша, ніж екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Як сказав він, виступаючи на міжнародній конференції з питань безпеки у словацькій Братиславі, дії Росії становлять таку небезпеку, бо «ці дії можуть знищувати держави», повідомляє Радіо Свобода.

А от криза з мігрантами чи діяльність терористичних організацій, таких, як «Ісламська держава», сказав польський міністр, не становлять загрози існуванню Європи.

На цій же конференції міністр оборони Чехії Мартін Стропніцький закликав до посилення співпраці в НАТО у зв’язку з діями Росії. Він звернув увагу, що Росія розглядає союз НАТО як ворога і випробовує оборонні здатності, увагу і рішучість Північноатлантичного союзу захищати себе, в першу чергу в Балтійському регіоні. Але, на думку чеського міністра, цілком ізолювати Росію в питаннях безпеки не варто.

Читайте такожКеррі висловив протест Лаврову у зв'язку з польотами російських Су-24 над есмінцем ВМС США

У Балтійському морі днями російські літаки здійснили небезпечний обліт есмінця США, що у Вашингтоні назвали непрофесійними діями російських льотчиків.