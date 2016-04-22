НАТО хоче посилити присутність у Чорному морі для стримування Росії

Як передає Reuters, Туреччина, Болгарія і Румунія можуть розширити морську присутність НАТО в Чорному морі, що стане частиною значно ширшої стратегії стримування Росії.

Зокрема, НАТО шукає можливостей протистояти російському військовому нарощуванню у Криму, який Москва анексувала в України у 2014 році, а також протистояти російському нарощуванню сил у Чорному морі, яке займає стратегічно важливе значення одночасно для Заходу і Сходу, якщо брати до уваги близькість до Близького Сходу та наявність у морі енергетичних ресурсів.

"Проходять певні дуже цінні дискусії серед союзників, які знаходяться на березі Чорного моря... щодо більш близької інтеграції їхніх військово-морських сил та операцій", - заявив Вершбоу під час візиту до Софії, назвавши усіх трьох союзників Альянсу у чорноморському регіоні.

Очолюваний США Альянс стурбований тим, що Росія, за їхньою оцінкою, дотримується стратегії блокування пересування сил НАТО у повітрі, на землі та морі, розміщуючи зенітно-ракетні батареї класу "земля-повітря" та протикорабельні ракети у Калінінграді, на Чорному морі та в Сирії.

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НАТО вже патрулює Чорне море, але Вершбоу зазначив, що це патрулювання може бути посиленим до того, як західні лідери зустрінуться на саміті Альянсу у Варшаві у липні, що стане реалізацію частини плану з переміщення військ для ротації в Балтиці та Польщі.

"Ми повинні розглянути (можливості) більш тривалої військової присутності НАТО у регіоні, з особливим зосередженням на нашому морському потенціалі", - наголосив Вершбоу.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президент України Петро Порошенко під час візиту до Бухареста наголосив, що Україна та Румунія розглядають можливість створення чорноморської флотилії під проводом Організації північноатлантичного договору (НАТО) для зміцнення безпеки у Чорному морі.