Україна та Румунія хочуть створити чорноморську флотилію під проводом НАТО - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Ми розглядаємо спільну ініціативу щодо створення чорноморської флотилії під проводом НАТО, яка має на меті посилення присутності Альянсу та зміцнення безпеки на Чорному морі. Україна із задоволенням приєднається до цієї ініціативи, я підтвердив це пану президенту, після затвердження її Альянсом", - наголосив Порошенко.

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У цьому зв'язку глава української держави cказав: "В умовах триваючої агресії з боку Росії Україна і Румунія приділять особливе значення безпековій ситуації в регіоні Чорного моря".

"Ми засудили здійснювану Російською Федерацією мілітаризацію Кримського півострова, окупованого Криму. Ми обговорили нові підходи співпраці у сфері безпеки у Чорноморському регіоні, які мають або замінити, або доповнити існуючі. BLACKSEAFOR (угода про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва - УНІАН) і документ про заходи із зміцнення довіри і безпеки - втратили свою ефективність внаслідок агерсивних дій Росії", - заявив Порошенко.

Тому, на його переконання, треба запропонувати нові підходи і нове бачення ситуації.

"Ще раз наголошую, що ми підтримуємо ініціативу Румунії щодо спільної флотилії НАТО, і наголошую, що ми готові приєднатися до неї, після того, як ця ініціатива буде схвалена і підтримана Альянсом. Саме про це ми сьогодні домовилися з паном президентом, і будемо розвивати цю співпрацю", - додав президент України.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні перебуває з офіційним візитом в Румунії.

Під час візиту він також заявив, що Україна, Румунія і Болгарія розглядають можливість створення спільної військової бригади за прикладом вже створеної литовсько-польсько-української («ЛітПолУкрбриг»).