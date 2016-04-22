Обама: вихід Великобританії з ЄС ускладнить торговельні відносини із США

У ході спільної прес-конференції з прем'єром Девідом Кемероном Обама сказав, що в разі виходу Британії з ЄС між нею і США буде укладено двосторонню торговельну угоду, але не скоро, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Цілком можна сказати, що, швидше за все, в майбутньому буде підписаний двосторонній договір про торгівлю між Британією та США. Але це буде не скоро, тому що ми зосереджені на укладенні торгового договору з великим блоком, з Європейським союзом", - сказав Обама.

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"І Британія опиниться в кінці черги (на укладення торгового договору з США - ред.) не тому що ми забудемо про наші особливі стосунки, а тому що, враховуючи витрати будь-якої торгової угоди, мати доступ до великих ринків з великою кількістю країн-учасниць набагато ефективніше, ніж намагатися укладати договори з окремими країнами", - додав він.

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Кемерон заявив, що вважає Обаму другом Британії і завжди прислухається до його порад. Говорячи про потенційний вихід Британії з ЄС, Кемерон, який виступає проти цього, сказав, що членство в ЄС допомагає країні залишатися в безпеці і розвивати економіку.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама написав для британської газети Daily Telegraph колонку, в якій описує переваги збереження членства Великобританії в Євросоюзі.