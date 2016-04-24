У результаті урагану в М'янмі загинули вісім осіб

На фотографіях та в телерепортажах, що надходять з країни, видно, як люди від жаху намагаються сховатися від стихії.

Шість людей загинули в результаті зсуву в селі в центральній частині країни, недалеко від міста Мандалай, передає Російська служба ВВС.

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Згідно з повідомленнями, ураганні вітри обрушили 1700 пагод і пошкодили тисячі будівель.

Штормовій погоді в п'ятницю і суботу передувала незвичайна спека. Температура повітря досягала 40 градусів за Цельсієм.

Міністерство соціального забезпечення заявляє, що кількість жертв може зрости.