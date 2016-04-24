У результаті урагану в М'янмі загинули вісім осіб
14:55, 24 квітня 2016Світ
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Щонайменше вісім людей загинули в Бірмі (М'янмі) в результаті сильного урагану, що супроводжувався градом розміром з м'яч для гольфу.
Ураган в Бірмі забрав життя восьми осіб / allmyworld.ru
На фотографіях та в телерепортажах, що надходять з країни, видно, як люди від жаху намагаються сховатися від стихії.
Шість людей загинули в результаті зсуву в селі в центральній частині країни, недалеко від міста Мандалай, передає Російська служба ВВС.
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Згідно з повідомленнями, ураганні вітри обрушили 1700 пагод і пошкодили тисячі будівель.
Штормовій погоді в п'ятницю і суботу передувала незвичайна спека. Температура повітря досягала 40 градусів за Цельсієм.
Міністерство соціального забезпечення заявляє, що кількість жертв може зрости.
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