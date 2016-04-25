Правляча партія Сербії лідирує на парламентських виборах - екзит-поли

Про це свідчать дані екзит-полів, передає Радіо Свобода.

Партія Вучіча, яка виступає за прискорену інтеграцію Сербії до ЄС при збереженні партнерських відносин з Росією, набрала близько 56% голосів, як засвідчив відповідно до опитувань після закриття дільниць Центр за вільні вибори і демократію Cesid.

«Я практично впевнений, що ми просуватимемось нашим євроінтеграційним процесом, і ми повинні прискорити процес приєднання до ЄС, і, звичайно, зберігати наші традиційні зв'язки з друзями на сході», – сказав Вучіч.

Після голосування він написав у Twitter: «Ми боролися чесно, очікую, що Сербія обрала майбутнє».

Читайте такожВіце-прем’єр Сербії порадила Рогозіну дбати про Росію

Друге місце посіла ліва Соціалістична партія, яка входить в нинішню правлячу коаліцію – у неї понад 10%. Третьою в парламент повертається опозиційна Сербська радикальна партія Воїслава Шешеля, який недавно був звільнений Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії від звинувачень у військових злочинах під час конфліктів на Балканах в 90-х роках. Ця партія, яка вимагає припинити переговори з Євросоюзом і переорієнтуватися на Росію, набрала понад 7%.

Шешель заявив сьогодні, що міг би вступити в коаліцію з партією Вучіча в разі її відмови від європейського шляху.

Вучіч, колишній союзник Шешеля, одразу після голосування в белградському передмісті сказав, що «не збирається йти на будь-які компроміси» з правими партіями.

Читайте такожСербія знову відмовилась приєднуватися до західних санкцій проти Росії

Сформована покійним Слободаном Мілошевичем і очолювана міністром закордонних справ Івіцою Дачічем Соціалістична партія, згідно з прогнозами, отримає 11,3% голосів. Нині соціалісти контролюють 25 місць, що робить їх другою за величиною партію в парламенті.

Ще декілька партій балансують на п'ятивідсотковій межі, подолання якої може надати їм місця у сербському парламенті.

За дві години до закриття дільниць на виборах до парламенту Сербії проголосували 47,7% виборців, однак у ЦВК сподіваються, що явка за підсумками голосування перевищить 53%.

Читайте такожЄС почав переговори про інтеграцію із Сербією

Боротьбу за 250 місць в сербському парламенті вели 20 партій і коаліцій. Крім парламентських виборів в Сербії також проходило голосування до місцевих органів влади, а також вибори в автономному краї Воєводина, у якого є власний парламент і органи самоврядування.

Голосування пройшло і в сербських районах Косова, албанська влада якого в 2008 році проголосила незалежність від Сербії. Конституція Косова допускає подвійне громадянство для сербської громади. На попередніх сербських виборах, уряд у Приштині не дозволив виборчій комісії Сербії організувати голосування в Косово. Але Організація з безпеки і співробітництва в Європі домовилась, щоб Приштина дозволила комісії зібрати голоси косовських сербів.