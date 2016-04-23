КНДР запустила балістичну ракету з борту підводного човна - ЗМІ

Про це повідомили джерела у військовому командуванні Південної Кореї, передає Lenta.ru з посиланням на агентство "Ренхап".

Джерела агентства зазначають, що запуск відбувся в акваторії Японського моря у другій половині дня 23 квітня (18:30 за місцевим часом), інших подробиць не наводиться. Також не повідомляється, чи був запуск успішним.

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Нагадаємо, 15 квітня КНДР спробувала запустити балістичну ракету середньої дальності біля східного узбережжя країни, але запуск не вдався.

Прес-служба міністерства оборони США, у свою чергу, повідомила, що американські військові спостерігали те, що, як вони вважають, було невдалим запуском північнокорейської ракети.