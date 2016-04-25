На околиці сирійської столиці вибухнув замінований автомобіль: шестеро загиблих

Про це свідчать дані Сирійського центру з прав людини, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Число загиблих, як очікується, зросте, оскільки багато людей отримали серйозні травми. За попередніми даними вибух стався на блокпосту сирійської армії.

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Вибух у районі Саєда Зейнаб, де розташований священний шиїтський мусульманський храм, вже третій цього року.

Як відомо, в лютому в результаті теракту поблизу храму загинули 70 людей.

Відповідальність за напад взяло на себе сунітське угрупування "Ісламська держава".