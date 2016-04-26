Польща планує ввести тимчасовий прикордонний контроль з ЄС

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на польські ЗМІ.

Контроль буде введено на кордоні з Німеччиною, Словаччиною, Чехією, Литвою, а також в аеропортах з метою «запобігання в'їзду в Польщу осіб, які можуть порушити громадський порядок і представляти загрозу безпеки».

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Наголошується, що такі дії пов'язані з проведенням саміту НАТО у Варшаві, який відбудеться на початку липня, і Всесвітнього дня молоді.