Польща планує ввести тимчасовий прикордонний контроль з ЄС
09:10, 26 квітня 2016Світ
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Польща з 4 липня до 2 серпня планує ввести прикордонний контроль з ЄС.
Такі дії пов'язані з проведенням саміту НАТО у Варшаві / flickr.com/photos/lplewnia
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на польські ЗМІ.
Контроль буде введено на кордоні з Німеччиною, Словаччиною, Чехією, Литвою, а також в аеропортах з метою «запобігання в'їзду в Польщу осіб, які можуть порушити громадський порядок і представляти загрозу безпеки».
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Наголошується, що такі дії пов'язані з проведенням саміту НАТО у Варшаві, який відбудеться на початку липня, і Всесвітнього дня молоді.
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