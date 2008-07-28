Лука Караджич: брата зрадили за 5 мільйонів доларів

Брат арештованого лідера боснійських сербів Радована Караджича Лука Караджич вважає, що цей арешт - велика поразка для Сербії і для боснійської Республіки Сербської.

«Я глибоко жалкую про те, що політичні лідери Сербії мають недостатньо мудрості і сміливості, щоб зрозуміти, що це не найкращий крок для країни. Проте вони зрозуміють це, оскільки Захід ніколи не виконує свої обіцянки. Ми були свідками цього багато разів, і я не бачу причин вірити їм зараз. Єдина причина, через яку вони зрадили мого брата, – це жалюгідні 5 мільйонів доларів», - заявив він в інтерв`ю Russia Today.

Крім того, Караджич заявив, що Росія – це єдина країна, на допомогу якої серби можуть розраховувати, і з якою пов`язують свої надії.

Він також повідомив, що сім`я його брата зазнає гонінь у Боснії, їм не повертають їх паспорти і не дозволяють виїхати до Сербії.

Газета.ру