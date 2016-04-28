З російського космодрому "Восточний" з другої спроби у присутності Путіна запустили ракету (фоторепортаж, відео)

Головна космічна частина у складі блоку виведення "Волга" з трьома супутниками в розрахунковий час відокремилася від третього щабля "Союзу-2.1 а", передає РІА Новости.

Через 2 години відбудеться розстикування розгінного блоку і космічних апаратів.

За запуском спостерігали президент Росії Володимир Путін, віце-прем'єр Дмитро Рогозін, який займається космічною галуззю, керівник держкорпорації "Роскосмос" Ігор Комаров, командувач Космічних військ — заступник головкому ВКС РФ генерал-лейтенант Олександр Головко.

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Як повідомляв УНІАН, перший запуск з космодрому "Вочточний" повинні були виконати 27 квітня о 05:01 (мск). Трищаблева ракета-носій "Союз-2.1, а" з розгінним блоком "Волга" повинна була вивести на орбіту космічний апарат "Лелека-2Д", науковий супутник МДУ "Ломоносов", а також наносупутник SamSat-218.

За півтори хвилини до старту запуск перенесли. Це пояснили технічними проблемами. Збій зафіксувала автоматична система: виявився пошкоджений прилад, який відповідає за включення і вимикання двигунів, відділення щаблів і напрямок польоту.