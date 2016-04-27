Перший запуск ракети з російського космодрому "Восточний" можуть перенести на невизначений термін - ЗМІ

Про це заявило джерело в ракетно-космічній галузі, передає РІА Новости.

"За попередніми даними, перший запуск "Союзу-2.1 а", перенесений з 27 квітня на резервну дату, може не відбутися і 28 квітня. Якщо найближчим часом буде прийнято рішення про злив компонентів палива з ракети, це може свідчити про те, що запуск буде перенесений на невизначений час до усунення всіх можливих неполадок", - сказав співрозмовник агентства.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

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Нагадаємо, що перший запуск з космодрому планувався 27 квітня о 5:01 мск. Ракета-носій повинна вивести на орбіту супутники "Ломоносов", "Лелека-2Д" і SamSat-218 ("СамСат-218"). Однак у певний момент ракета не злетіла.

Потім у "Роскосмосі" заявили, що перший запуск ракети з нового російського космодрому "Восточний" перенесений на добу.