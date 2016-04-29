У США затримано двох росіянок, які є родичками "стрілка з Сан-Бернардіно"

Про це йдеться в заяві прокуратури центрального округу Каліфорнії, передає РБК.

У повідомленні зазначається, що всі затримані перебувають у родинних зв'язках з терористом. Зокрема, затримано 31-річного Саїда Рахіль Фарука — брата «стрілка» з Сан-Бернандіно, його 31-річну дружину Тетяну Фарук і її 26-річну сестру Марію Черних, яка також перебуває у шлюбі з Енріке Маркесом. Останній проходить по справі разом з Саїдом Різваном Фаруком про фінансову підтримку терористів у 2011 і 2012 роках.

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У повідомленні підкреслюється, що в ході розслідування теракту в Сан-Бернандіно було встановлено, що Маркес — колишній сусід Саїда Різвана Фарука — перебуває в шлюбі з Черних. Слідчі встановили, що Маркес «погодився одружитися на Черних, щоб та змогла отримати імміграційні пільги, яких не мала, оскільки є громадянкою Росії». Фіктивний шлюб був укладений за гроші.

Рахіль Фарук і Тетяна Фарук брали участь у змові, наголошується в заяві прокуратури. Обидва вони допомагали створювати ілюзію» шлюбу між Маркесом і Черних.

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Всі троє звинувачуються в змові з метою свідомо зробити помилкові заяви під присягою щодо імміграційного законодавства Сполучених Штатів. Це звинувачення передбачає покарання до п'яти років в'язниці.

Черних також закидають шахрайство з візами, порушення візового законодавства і дачу неправдивих свідчень, у тому числі співробітникам федеральних установ. У загальній складності їй загрожує до 25 років в'язниці.

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Нагадаємо, що стрілянина в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася 2 грудня близько 11:00. Злочинці відкрили вогонь у конференц-залі під час вечірки держслужбовців округу. За останніми даними, жертвами стали 14 осіб. Ще 17 отримали поранення, десять з них знаходилися у важкому стані.