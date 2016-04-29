У Шойгу повідомили про пожежу на атомній субмарині "Красноярськ"
11:59, 29 квітня 2016Світ
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Загоряння підводного човна "Красноярськ" у Вілючинську (Камчатський край), за попередніми даними, стався в п'ятницю в ході робіт з розбирання корпусу, ядерних установок на судні не було.
Загоряння могло статися в ході виконання робіт з розбирання корпусу / VÄSTERÅS
Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ.
"Перед відправкою на завод з човна були демонтовані всі системи озброєння. Ядерні установки видалені. Ніякої загрози екології регіону немає", - йдеться в релізі.
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За попередньою інформацією, займання сталося в ході виконання робіт з розбирання корпусу, зазначили в Міноборони.
"Підводний човен проекту 949 "Красноярськ" 1983 року побудови був виведений зі складу Військово-морського флоту в 1998 році і переданий для утилізації на підприємство промисловості", - зазначає відомство.
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