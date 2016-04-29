Меркель: Британії вигідно не виходити з ЄС

Угода про вільну торгівлю між ЄС і США також принесе економічну вигоду, зазначила вона, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Треба реалістично говорити про те, які переваги членства у ЄС і участь у Трансатлантичному торговельне та інвестиційне партнерство, і предмет обговорень абсолютно ясний", - цитує слова Меркель агентство Рейтер.

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"Я скажу, як я це бачу. Ми хочемо бачити економічно успішну і процвітаючу Британію у складі Європейського союзу", - сказала Меркель, виступаючи на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Латвії Марісом Кучинкисом.

Кучинкис висловив надію, що підсумки референдуму не призведуть до послаблення ЄС.

Читайте такожГлобальна економіка може зазнати значних втрат у разі Brexit - МВФ23 червня жителі Великобританії візьмуть участь в референдумі про членство в ЄС. Прихильники так званого "Brexit", виходу зі складу ЄС, стверджують, що це обіцяє Великобританії більш вигідні торговельні угоди.