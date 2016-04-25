Великобританії слід вийти з юрисдикції ЄСПЛ - міністр внутрішніх справ

Великобританії потрібно вийти з юрисдикції Європейського суду з прав людини. Таку думку, обговорюючи подальше членство Об'єднаного Королівства у ЄС, висловила міністр внутрішніх справ Тереза Мей. Її з посиланням на The Guardian цитує "Європейська правда".

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"Європейська конвенція з прав людини може зв’язати руки парламенту, нічого не додає нашому процвітанню, робить нас менш безпечними, запобігаючи депортації небезпечних іноземців, не робить нічого, щоб змінити ставлення урядів, як от Росії, в контексті прав людини", - вважає міністр.

"Тому, безвідносно до результатів референдуму щодо членства в ЄС, якщо ми хочемо реформувати законодавство у сфері прав людини у цій країні, то ми повинні виходити не з ЄС, а з Європейської конвенції прав людини і юрисдикції її суду", - заявила Мей.

У той же час опозиція різко розкритикувала такі заяви голови МВС. Зокрема, міністр внутрішніх справ Британії у тіньовому кабінеті Енді Бурнхем сказав, що це було б кроком назад і опозиція протистоятиме таким планам Мей.

Нагадаємо, референдум щодо членства Великобританії у ЄС має відбутися 23 червня. За результатами онлайн-опитування інституту YouGov, оприлюдненими 15 квітня, кількість прихильників подальшого членства на 1% перевищує кількість прихильників Brexit.