У Молдові пройдуть спільні зі США військові навчання

Як передає радіо «Свобода», Міністерство оборони Молдови заявило, що військові США прибудуть з Румунії на бронемашинах.

У навчаннях братимуть участь близько 165 молдавських військових.

Посольство США в Кишиневі заявило, що навчання, яке триватиме з 3 по 20 травня, включатиме в себе основні операції щодо створення фортифікаційних споруд, надання медичної допомоги і евакуацію.

Проросійська опозиція Молдови заявляє, що буде проводити акції протесту проти навчань.

Молдова приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру» в 1994 році. З 1992 року в сепаратистському регіоні Молдови – Придністров’ї – дислоковані близько півтори тисячі російських військовослужбовців. 380 з них мають статус міжнародних миротворчих сил, інші є військовослужбовцями колишньої російської 14-ї гвардійської загальновійськової армії.