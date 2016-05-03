Улюблені байкери Путіна прорвалися до ЄС

Байкери з клубу "Нічні вовки", які активно підтримують політику Кремля і мають намір здійснити мотопробіг "Дороги перемоги на Берлін" на честь 9 травня, прорвалися на територію Євросоюзу. Незважаючи на те, що Польща їх не пропустила. Про це заявив керівник пробігу Андрій Бобровський, пише ТАСС.

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"Нічні вовки" прорвалися в Європу. Ми знаходимося в Словаччині і у вівторок вирушаємо в Брно, щоб з'єднатися з групою, якій вдалося проїхати по маршруту в Польщі", - сказав він. При чому про те, як вдалося оминути Польщу, Бобровський промовчав.

За його словами, зараз колона налічує близько 20 людей, але очікується, що на момент приїзду до Берліна кількість байкерів у мотопробігу сягне кількох сотень.

Також повідомляється, що кілька байкерів не змогли перетнути білорусько-польський кордон. Прес-секретар місцевого відділення прикордонної охорони в Тересполі Даріуш Сеницький пояснив, що "було відмовлено у в'їзді 7 мотоциклістам. Четверо з них мали паспорти Словаччини, двоє - Німеччини і один – Росії. Причина відмови - загроза для громадського порядку і безпеки держави"

Раніше 29 квітня МЗС Польщі заявив, що влада республіки прийняла рішення не пропускати на свою територію учасників мотомаршу з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, у квітні в Латвії був затриманий керівник регіонального відділення російського мотоклубу "Нічні вовки" Ігор Лакатош.

А навесні минулого року більше 10 російських мотоциклістів, можливо пов'язаних з поїздкою російських байкерів з Москви до Берліна з нагоди Дня перемоги, не впустили на територію Литви.

Тоді відмовилася пропустити "Нічних вовків" Путіна через кордон і Польща.

У той же час представники руху запевняли, що деяким з них все ж вдалося прорватися у Європу.

Найбільше торішній "європейський пробіг" путінських байкерів запам'ятався історією з косметичкою. Суворі байкери поскаржилися на важкі умови, при яких їх перевіряли на кордоні з Польщею. "Нічних вовків" засмутив докладний обшук особистих речей, влаштований прикордонниками. "Обшукували досконально, кожну шкарпетку і косметичку, всі особисті речі, все робили жорстко, хоча і в рамках закону", - скаржилися тоді байкери. Ця заява викликала хвилю всіляких жартів і фотожаб в мережі. Самі байкери пізніше запевняли, що косметички належали їх супутницям.