Новий глава Європейського командування ЗС США не очікує змін у поведінці РФ на Донбасі

Таку думку він висловив сьогодні в бельгійському місті Монс в штаб-квартирі Об'єднаних збройних сил Альянсу на прес-конференції, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

"Росія була дуже активною на сході України. Зі всього, що я бачив, я не бачу жодних ознак, що це може змінитися у короткостроковій перспективі, і я не очікую, що це станеться", - сказав він.

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Скапаротті також вказав, що росіяни "діють різними засобами - не тільки військовими", але й ведуть інформаційну роботу, "підриваючи політичну структуру та інше".