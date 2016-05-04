Новий глава Європейського командування ЗС США не очікує змін у поведінці РФ на Донбасі
17:35, 04 травня 2016Світ
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Новий головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал армії США Кертіс Скапаротті не очікує змін у поведінці Росії на сході України і вважає, що Кремль продовжуватиме активну діяльність.
Скапаротті також зазначив, що "росіяни діють різними способами - не тільки військовими" / УНІАН
Таку думку він висловив сьогодні в бельгійському місті Монс в штаб-квартирі Об'єднаних збройних сил Альянсу на прес-конференції, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.
"Росія була дуже активною на сході України. Зі всього, що я бачив, я не бачу жодних ознак, що це може змінитися у короткостроковій перспективі, і я не очікую, що це станеться", - сказав він.
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Скапаротті також вказав, що росіяни "діють різними засобами - не тільки військовими", але й ведуть інформаційну роботу, "підриваючи політичну структуру та інше".
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