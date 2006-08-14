23 райони Токіо залишились без електрики

У 23 районах японської столиці і в прилеглій до Токіо з півночі префектурі Тіба відбулося масове відключення електрики.

Компанія "Токіо денреку" займається ліквідацією наслідків відключення і з`ясовує причини інциденту, повідомляє РІА «Новости».

За словами представника компанії, електропостачання вже відновлено у всьому місті за винятком району Синдзюку. Без електроенергії майже на годину залишилися 800 тисяч квартир в Токіо і приблизно 220 тисяч - у містах-супутниках Йокогамі і Кавасакі.

У столиці Японії відключився 261 світлофор, і люди могли спостерігати досить рідкісне для сучасної Японії видовище, коли на вулиці вийшли регулювальники руху. Близько 12 хвилин не працювало токійське метро, на окремих перегонах на 10-20 хвилин зупинилися електрички.

Багато жителів Токіо опинилися замкненими в ліфтах, які зупинилися. За інформацією головного пожежного управління міста, чимало людей ще залишаються у тісних кабінах в темряві і без вентиляції

Проте найнеприємнішим для жителів японської столиці стало відключення холодильників. Зараз в Японії панує властива для цієї пори року спека - вище 30 градусів за Цельсієм.