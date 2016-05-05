Влада Польщі заборонила в'їзд до Шенгенської зони російському пропагандисту

Як повідомляє Польське радіо, про це заявив адвокат росіянина Ярослав Хелстовський.

Адвокат, зокрема, повідомив, що в постанові управління у справах іноземців про заборону на в'їзд Свиридову вказується, що "перебування кореспондента на території країни порушує інтереси Республіки Польща".

Головний редактор агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян вже заявила, що Свиридов має намір судитися з польською владою через польського адвоката.

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У жовтні 2014 року на прохання Агентства внутрішньої безпеки (ABW) МЗС Польщі відкликало акредитацію Леоніда Свиридова. У грудні 2015 року Свиридов був позбавлений виду на проживання в Польщі і покинув країну.

Всі матеріали справи російського журналіста засекречені. У папці Свиридова фігурує єдиний документ - лист директора ABW, в якому зазначено, що «подальше перебування зазначеного громадянина на території Польщі є дійсною і серйозною загрозою для безпеки держави».