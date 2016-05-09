З КНДР висилають кореспондента ВВС за "образливий репортаж"

Про це заявив Всекорейский комітет захисту миру, передає ТАСС.

За його даними, співробітник ВВС вже приніс вибачення в письмовому вигляді.

Відзначається, що британський журналіст супроводжував групу лауреатів Нобелівської премії, які прибули до Пхеньяна для участі в міжнародній конференції, приуроченій до 70-ї річниці створення Університету імені Кім Ір Сена - провідного ВНЗ КНДР.

Під час візиту в Північну Корею з 2 по 5 травня нобелівські лауреати з Норвегії, Ізраїлю та Британії - Фін Кідланд, Аарон Чехановер і Річард Робертс виступали з лекціями. Вони також провели семінари та діалоги зі студентами декількох пхеньянских вузів, включаючи Університет імені Кім Ір Сена, Технологічний університет імені Кім Чака та Інститут науки і технологій.

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Раніше корпорація ВВС повідомила, що її кореспондент був затриманий в аеропорту Пхеньяну в п'ятницю при спробі залишити країну. За її даними, місцева влада допитувала його протягом восьми годин. Як уточнила ВВС, зараз журналіста везуть в аеропорт, найближчим часом він має залишити країну.

Як повідомляв УНІАН, іноземним журналістам показали "повсякденне життя" в КНДР перед з'їздом правлячої партії.