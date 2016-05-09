З КНДР висилають кореспондента ВВС за "образливий репортаж"
Кореспондент британської телерадіомовної корпорації ВВС Руперт Уїнгфілд Хейс в примусовому порядку змушений покинути КНДР "за образливі для її керівництва та такі, що не відповідають дійсності репортажі".
Про це заявив Всекорейский комітет захисту миру, передає ТАСС.
За його даними, співробітник ВВС вже приніс вибачення в письмовому вигляді.
Відзначається, що британський журналіст супроводжував групу лауреатів Нобелівської премії, які прибули до Пхеньяна для участі в міжнародній конференції, приуроченій до 70-ї річниці створення Університету імені Кім Ір Сена - провідного ВНЗ КНДР.
Під час візиту в Північну Корею з 2 по 5 травня нобелівські лауреати з Норвегії, Ізраїлю та Британії - Фін Кідланд, Аарон Чехановер і Річард Робертс виступали з лекціями. Вони також провели семінари та діалоги зі студентами декількох пхеньянских вузів, включаючи Університет імені Кім Ір Сена, Технологічний університет імені Кім Чака та Інститут науки і технологій.
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Раніше корпорація ВВС повідомила, що її кореспондент був затриманий в аеропорту Пхеньяну в п'ятницю при спробі залишити країну. За її даними, місцева влада допитувала його протягом восьми годин. Як уточнила ВВС, зараз журналіста везуть в аеропорт, найближчим часом він має залишити країну.
Як повідомляв УНІАН, іноземним журналістам показали "повсякденне життя" в КНДР перед з'їздом правлячої партії.