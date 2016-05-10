У мережі з'явилося відео самопідриву смертника в Грозному
00:52, 10 травня 2016Світ
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У мережі з'явилося відео самопідриву одного з озброєних бойовиків на КПП в столиці Чечні місті Грозному.
Чоловік призводить вибуховий пристрій в дію / скріншот відео
Відповідний запис із камери відеоспостереження опублікований на платформі YouTube 9 травня, передає РБК-Україна.
На відео видно, як чоловік, проходячи поряд із солдатом, призводить вибуховий пристрій в дію.
Зазначено, що інший бойовик був ліквідований при спробі відібрати зброю у поліцейських.
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Як повідомлялося, у Чеченській республіці Росії в результаті вибуху на КПП в Грозному один поліцейський загинув, четверо отримали поранення.
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