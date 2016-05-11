Кемерон назвав Нігерію та Афганістан "одними з найбільш корумпованих країн"

Заяву було знято журналістами на камеру і показано в ефірі телеканалу ITN напередодні візиту обох лідерів цих країн на майбутній антикорупційний саміт, який пройде в Лондоні 11 і 12 травня, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Сьогодні вранці ми провели дуже успішне засідання кабінету міністрів, де говорили про майбутній антикорупційний саміт», — розповів Кемерон Королеві, яка підійшла до нього. «У нас будуть нігерійці. Насправді, в Британію приїдуть лідери деяких фантастично корумпованих країн», — розповів Кемерон. «Нігерія, Афганістан - можливо, одні з найбільш корумпованих країн у світі», — додав він.

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Королева на коментар Кемерона не відповіла. Однак архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі, який стояв поруч, у свою чергу, зауважив, що «конкретно самі президенти не корумповані».

Reuters зазначає, що невідомо, чи знав Кемерон, роблячи цю заяву, що камери записують.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в найближчий четвер, 12 травня, в Лондоні пройде масштабний антикорупційний форум за участю вищого керівництва близько 40 країн. За результатами саміту в Лондоні учасники підпишуть глобальну заяву, спрямовану на виявлення корупції, пошук і покарання винних.