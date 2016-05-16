Поліція Колумбії вилучила вісім тонн кокаїну

Це одна з найбільших партій наркотиків, вилучених за десятиліття. За даними поліції, наркотики належали банді Усуга, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше міністр оборони Колумбії Луїс Карлос Вегас заявив, що всі силові структури держави, в тому числі армія, будуть використані для боротьби зі злочинними угрупованнями, які захоплюють території, традиційно контрольовані повстанцями з ліворадикального угрупування ФАРК.

Читайте такожНа іспанському пляжі знайшли кокаїн на 4 мільйони доларів - BBC

В даний час ФАРК близька до підписання мирної угоди з владою країни після конфлікту, що тривав понад 50 років.

За цей час було вбито більше 220 тисяч осіб, ще 6 мільйонів були змушені залишити свої оселі. Мирні переговори почалися в Гавані в листопаді 2012 року.