Поліція Колумбії вилучила вісім тонн кокаїну
Колумбійська поліція вилучила вісім тонн кокаїну в ході обшуку на фермі в прибережному місті Турбо на північному сході країни.
Це одна з найбільших партій наркотиків, вилучених за десятиліття. За даними поліції, наркотики належали банді Усуга, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Раніше міністр оборони Колумбії Луїс Карлос Вегас заявив, що всі силові структури держави, в тому числі армія, будуть використані для боротьби зі злочинними угрупованнями, які захоплюють території, традиційно контрольовані повстанцями з ліворадикального угрупування ФАРК.
Читайте такожНа іспанському пляжі знайшли кокаїн на 4 мільйони доларів - BBC
В даний час ФАРК близька до підписання мирної угоди з владою країни після конфлікту, що тривав понад 50 років.
За цей час було вбито більше 220 тисяч осіб, ще 6 мільйонів були змушені залишити свої оселі. Мирні переговори почалися в Гавані в листопаді 2012 року.