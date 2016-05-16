Британський уряд попередив про нові ризики виходу з Євросоюзу

Вихід з Євросоюзу, можливо, вплине на права тих, хто приїхав в країну за існуючим нині правилами вільного пересування, передає Бі-бі-сі. На питання журналістів, чи означає все це, що громадяни ЄС можуть бути депортовані з Великобританії, представник Даунінг-стріт заявив, що поки не зрозуміло, як зміняться міграційні правила у випадку рішення про вихід.

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Це ж ухвалене на референдумі рішення може торкнутися і права британців, що живуть в європейських країнах, підкреслили у британському міністерстві іноземних справ.

Їх право на проживання та роботу також визначається тим, що країна входить в ЄС. Чи збережуться ці права після виходу Британії з ЄС, невідомо, зазначають чиновники.

Всього від рішення Британії про вихід з Євросоюзу можуть постраждати близько 3 млн громадян ЄС, які живуть зараз у Великобританії, а також 1,2 млн британців, що живуть зараз в 27 державах Євросоюзу.

Референдум з питання про те, чи залишатися Великобританії в ЄС, що пройде 23 червня.

Прем'єр-міністр країни Девід Кемерон виступає проти виходу з Євросоюзу. Політик вважає, що це загрожує безпеці та економіці як країн ЄС, так і Великобританії.

Президент США Барак Обама вважає, що вихід з ЄС серйозно погіршить торговельні відносини країни зі США. Він закликав британців не залишати союз.

У Міжнародному валютному фонді попереджають про серйозні ризики для економіки Великобританії.

У Чехії відкритий лист із закликом до Британії залишитися в ЄС підписали 30 громадських діячів країни. Згідно з листом, Великобританія грає роль балансу в європейській політиці. За словами чеських діячів, її відхід буде мати для Європи жахливі наслідки.

Низка британських політиків, тим не менш, підтримує ідею виходу країни з ЄС. Наприклад, колишній мер Лондона Борис Джонсон назвав Євросоюз політичним проектом, що вийшов з-під контролю. Він упевнений, що для Британії краще покинути Євросоюз.