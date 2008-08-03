Південна Осетія не вестиме переговори без Росії

Південна Осетія не вестиме переговори з Грузією без участі Росії, заявив президент невизнаної республіки Едуард Кокойти на зустрічі з делегацією з Північною Осетією в неділю, повідомляє південноосетинський держкомітет інформації і преси.

Апарат держміністра Грузії з питань реінтеграції Темура Якобашвілі раніше поширив заяву про те, що грузинська влада не бачить альтернативи прямим переговорам між Тбілісі і Цхинвалі і готова до переговорів без попередніх умов.

"Грузинська сторона намагається дискредитувати нашу позицію перед усією світовою спільнотою, заявляючи, що вони готові до прямих переговорів з Південною Осетією. Але це не що інше, як чергова піар-акція. З одного боку, кажучи про готовність до переговорів, ми спостерігаємо, як до кордонів республіки Південна Осетія підтягують серйозні озброєння, зокрема артилерійські реактивні установки. Це свідчить про те, що Грузія починає чинити на нас збройний тиск, аби ми пішли на злам формату, без участі Північної Осетії і Росії. Але ми не той народ, який може на це піти. Без участі Північної Осетії і Росії ми ні про що ні з ким домовлятися не будемо", - цитує Кокойти РІА "Новости".

За його словами, якщо Грузія найближчим часом не виведе свої формування з зони конфлікту, їх "видавлюватимуть".

Зі свого боку Міноборони Грузії спростувало повідомлення про рух артилерійської колони у напрямку Цхінвалі.