Обама виступив проти грошових репарацій нащадкам рабів

Демократичний кандидат у президенти США Барак Обама виступив проти виплат компенсацій нащадкам негрів-рабів, повідомляє The Associated Press.

Обама, який може стати першим в американській історії чорним президентом, упевнений, що із спадщиною рабства слід боротися шляхом поліпшення системи освіти, охорони здоров`я і розвитку національної економіки.

Наразі приблизно два десятки членів Конгресу виступають ініціаторами законопроекту про створення спеціальної комісії, яка розгляне можливість надання репарацій чорним американцям у вигляді грошових виплат і спеціальних компенсаційних програм.

Ідею репарацій підтримують Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP), влада багатьох міст і Американська федерація службовців штатів - третя за величиною профспілка в США.

Позиція Обами з питання про репарації може призвести до розбіжностей між кандидатом і деякими групами, які підтримують його, а також і лідерами афроамериканців. З іншого боку, як кандидат в президенти США, Обама прагне об`єднати американське населення і не повинен виявляти особливої прихильності до окремих расових груп населення.

Це особливо важливо в світлі того, що штаб противника Обами - республіканця Джона Маккейна - звинуватив чорношкірого сенатора в розігруванні на виборах "расової карти".

Можна зазначити, що афроамериканець Обама не має відношення до негрів - нащадків рабів. Його батько - кенієць, який навчався в США за грантом. А його материнська лінія споріднена з впливовими родинами рабовласників XIX століття.

Лента.ру