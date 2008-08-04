Програміст зірвав телеміст за участю Путіна - йому загрожує строк

У місті Дубна порушено кримінальну справу проти наукового працівника, який зірвав телеміст за участю Володимира Путіна. Підозрюваного оголошено у федеральний розшук.

Як повідомили РБК в правоохоронних органах Підмосков`я, того дня провідний фахівець ТОВ "Лабораторія мережевих технологій" вніс зміни в програмне забезпечення мережевого устаткування, що спричинило блокування локальної мережі.

Збій привів до відміни запланованого телемоста голови уряду Росії Володимира Путіна з представниками регіонів з питань розвитку особливих економічних зон.

За фактом того, що сталося порушено кримінальну справу за ч.1 ст.272 Кримінального кодексу (неправомірний доступ до комп`ютерної інформації).

Повідомляється, що вже вжито заходів щодо розшуку і затримання підозрюваного.

Слід зазначити, що ще будучи президентом Володимир Путін активно використовував практику телемостів. Причому подібні наради проводилися як з керівниками регіонів, так і зі звичайними громадянами. Під час одного з останніх прямих ефірів на посаді президента В.Путін пообіцяв і надалі безпосередньо спілкуватися з жителями Росії.