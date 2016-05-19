Винищувачі НАТО перехопили біля кордону з Латвією літак-розвідник ЗС Росії
15:24, 19 травня 2016Світ
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Винищувачі НАТО, які патрулюють небо над Балтикою, перехопили російський військовий літак-розвідник Іл-20.
Винищувачі НАТО перехопили російський літак над Балтикою / wikimedia.org
Про це Національні збройні сили Латвії повідомили в Twitter.
"Винищувачі повітряної поліції 19 травня піднімалися на перехоплення над Балтійським морем неподалік від кордону Латвії літака Іл-20, що належить збройним силам РФ", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, британські винищувачі в четвер, 12 травня, піднялися з естонської бази Емарі для перехоплення трьох військових літаків РФ. Три літаки – Ан-26, Ан-12 та Іл-76 – були перехоплені, оскільки летіли з вимкненими передавачами і не реагували на звернення британських пілотів.
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