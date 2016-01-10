ЗМІ: Мексика готова видати арештованого наркобарона-мільярдера США − ЗМІ
Гусман на прізвисько "Коротун" повертається до в'язниці, з якої раніше втік.
Мексиканська влада готова задовольнити запит США на екстрадицію голови наркокартелю Хоакіна Гусмана на прізвисько "Коротун", повідомляє ZN.UA з посиланням на NBC News.
Зазначається, що про можливість передачі наркобарона американській владі повідомило джерело в офісі генерального прокурора Мексики.
"Я можу підтвердити, що це практика Сполучених Штатів домагатися екстрадиції обвинувачених, коли особи, які вчинили злочини на території США, затримуються в інших країнах",− сказано у повідомленні.
Також уточнюється, що час видачі залежатиме лише від активності адвокатів затриманого.
Офіційних коментарів про можливість екстрадиції Гусмана мексиканська влада ще не давала. Відомо, що в суботу наркобарона перевозять до в'язниці Альтіплано, втечу з якої він здійснив влітку 2015 року. Поліція "полювала" за злочинцем більше семи місяців. Гусман підозрюється у низці тяжких злочинів, скоєних на території Сполучених Штатів Америки.
Президент Мексики заявив про затримання Гусмана в п'ятницю, 8 січня. Гусман був затриманий морськими піхотинцями в ході перестрілки в місті Лос-Мочіс в штаті Сіналоа. Під час сутички було знищено п'ять злочинців та поранено одного піхотинця.
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1 липня минулого року "Коротун" втік з в'язниці Альтіплано, розташованої поблизу Мехіко. Для підготовки втечі наркобарона була організована складна операція. В результаті Гусману вдалося покинути стіни в'язниці через підземний тунель довжиною понад 1 кілометр.
На початку 1990-х Гусман також сидів у в'язниці. Однак, йому вдалося втекти, підкупивши охорону.
Нагадаємо, у 2011 році видання Forbes включило Гусмана до списку найвпливовіших людей, помістивши наркобарона на 60-й позиції.
Hollywood producer may have helped catch El Chapo Guzman https://t.co/1RDf40uagWpic.twitter.com/J5M8pDfail
— NBC News (@NBCNews) January 9, 2016