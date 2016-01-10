ЗМІ: Мексика готова видати арештованого наркобарона-мільярдера США − ЗМІ

Мексиканська влада готова задовольнити запит США на екстрадицію голови наркокартелю Хоакіна Гусмана на прізвисько "Коротун", повідомляє ZN.UA з посиланням на NBC News.

Зазначається, що про можливість передачі наркобарона американській владі повідомило джерело в офісі генерального прокурора Мексики.

"Я можу підтвердити, що це практика Сполучених Штатів домагатися екстрадиції обвинувачених, коли особи, які вчинили злочини на території США, затримуються в інших країнах",− сказано у повідомленні.

Також уточнюється, що час видачі залежатиме лише від активності адвокатів затриманого.

Офіційних коментарів про можливість екстрадиції Гусмана мексиканська влада ще не давала. Відомо, що в суботу наркобарона перевозять до в'язниці Альтіплано, втечу з якої він здійснив влітку 2015 року. Поліція "полювала" за злочинцем більше семи місяців. Гусман підозрюється у низці тяжких злочинів, скоєних на території Сполучених Штатів Америки.

Президент Мексики заявив про затримання Гусмана в п'ятницю, 8 січня. Гусман був затриманий морськими піхотинцями в ході перестрілки в місті Лос-Мочіс в штаті Сіналоа. Під час сутички було знищено п'ять злочинців та поранено одного піхотинця.

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1 липня минулого року "Коротун" втік з в'язниці Альтіплано, розташованої поблизу Мехіко. Для підготовки втечі наркобарона була організована складна операція. В результаті Гусману вдалося покинути стіни в'язниці через підземний тунель довжиною понад 1 кілометр.

На початку 1990-х Гусман також сидів у в'язниці. Однак, йому вдалося втекти, підкупивши охорону.

Нагадаємо, у 2011 році видання Forbes включило Гусмана до списку найвпливовіших людей, помістивши наркобарона на 60-й позиції.