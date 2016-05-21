У КНДР помер дипломат, який готував антиядерний договір

Про це повідомляють державні ЗМІ КНДР, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Договір між Вашингтоном і Пхеньяном 1994 року передбачав заморожування ядерної програми КНДР в обмін на допомогу США у будівництві двох атомних електростанцій та нормалізацію відносин із Сполученими Штатами.

Дію договору було припинено в 2002 році, коли стало відомо, що Пхеньян реалізує секретну програму по збагаченню урану. У 2003 році шестисторонні переговори знову відновилися.

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Кан Сек Чу обіймав посаду заступника міністра закордонних справ КНДР з 1986 по 2010 рік.

У 2010 році він був призначений на посаду віце-прем'єра уряду Північної Кореї. На цьому посту він також відповідав за проведення зовнішньої політики КНДР.