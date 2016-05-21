ЗМІ: Меркель відмовилася включити США в "нормандський формат"

"За даними наших джерел, в кінці квітня Барак Обама, спілкуючись з Ангелою Меркель на міжнародній промисловій виставці в Ганновері, запропонував їй розширити "нормандський формат" за рахунок Вашингтона. І отримав ввічливу відмову", - повідомляє ZN.UA.

Видання нагадує, що під час нещодавньої зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" і останнього раунду переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську Кремль вкотре спробував нав'язати свій план виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

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Як повідомляв УНІАН, 20 травня в апараті Меркель виключили можливість відновлення формату "Великої вісімки" з участю Російської Федерації.