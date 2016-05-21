У Сомалі військові ліквідували командира "Аш-Шабаб"
23:33, 21 травня 2016Світ
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Збройні сили Сомалі ліквідували принаймні одного командира терористичного угрупування «Аш-Шабаб».
REUTERS
Ще один командир бойовиків узятий живим, він допитується сомалійськими військовими. Втрати з боку армії при зіткненні біля міста Худдур відсутні, передає Gazeta.ru за інформацією «Сіньхуа».
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Минулого тижня Reuters з посиланням на Пентагон також повідомляло про ліквідацію п'яти бойовиків угруповання в ході авіаудару американських ВПС.
У квітні повідомлялося, що влада Сомалі стратили прес-секретаря «Аш-Шабаб».
У 2012 році «Аш-Шабаб» об'єдналася з «Аль-Каїдою».
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